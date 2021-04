Thierry Neuville (Hyundai) mène la danse au Rallye de Croatie devant le Français Sébastien Ogier (Toyota) et le Britannique Elfyn Evans (Toyota). Vainqueur de trois spéciales sur les huit disputées vendredi, Neuville devance Ogier de 7''10 et Evans de 8 secondes. Le septuple champion du monde français a accéléré l'après-midi pour se rapprocher de Neuville, en remportant quatre spéciales au total, dont une à égalité avec Evans (ES3). L'Estonien Ott Tanäk (Hyundai), meilleur temps de l'ES5, est 4e, un peu distancé à 31''9 de Neuville.

Leader du championnat, le Finlandais Kalle Rovanperä, a lui accidenté sa Toyota dès la première spéciale et a dû abandonner. Pilote et copilote vont bien mais la voiture est trop endommagée pour repartir samedi. Douze spéciales restent à parcourir samedi et dimanche pour un total de 300,32 kilomètres chronométrés dans les massifs montagneux autour de la capitale Zagreb. Cela faisait deux mois, depuis le Rallye Arctique en Finlande, remporté par Tanäk fin février, que les pilotes du WRC n'avaient plus roulé cette saison.

