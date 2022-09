Pierre-Louis Loubet (Ford M-Sport) occupe la tête du Rallye de l'Acropole, 10e manche du championnat du monde (WRC), vendredi à la mi-journée, loin devant le leader du championnat, Kalle Rovanperä (seulement 9e). A l'issue des quatre spéciales courues vendredi matin dans le centre de la Grèce, Pierre-Louis Loubet devance au classement général provisoire son compatriote Sébastien Loeb (Ford), nonuple champion du monde, et le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota).

Leader jusqu'à l'entame de la dernière spéciale de la matinée, Sébastien Loeb, de retour en WRC pour une quatrième pige cette saison, est parti à la faute dans cette ES5, perdant de précieuses secondes au classement. Sur cette même ES5, Pierre-Louis Loubet, fils du rallyman Yves Loubet, a signé son tout premier temps scratch (meilleur temps) dans une spéciale du WRC. Il mène désormais la course avec 1,9 seconde d'avance sur Sébastien Loeb.

Kalle Rovanperä, dans sa Toyota, ne pointe qu'à la 9e place, à plus de 30 secondes du leader, à cause de sa position d'ouvreur, et donc de balayeur en chef, sur des pistes en terre où son adhérence était forcément moins bonne que celle de ses rivaux, partis après lui. "Être le premier sur la route ici n'est pas facile. le niveau d'adhérence est vraiment faible", expliquait déjà Kalle Rovanperä à l'arrivée de la première spéciale du jour.

Le Finlandais a une nouvelle balle de match ce week-end pour devenir, à 21 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire du WRC. Il occupe pour l'instant la tête du championnat avec une confortable avance sur ses principaux rivaux : 72 points sur Ott Tänak, en 5e position vendredi à la mi-journée, et 87 sur son coéquipier chez Toyota, Elfyn Evans, 7e en Grèce. Deux spéciales étaient encore à disputer vendredi après-midi (ES6, ES7) pour terminer cette première journée du rallye.

