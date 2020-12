Il n'y avait plus qu'à assurer et il l'a fait. En tête avant la dernière spéciale du jour, le Français Sébastien Ogier (Toyota) est devenu, avec son copilote Julien Ingrassia, champion du monde des rallyes pour la septième fois de sa carrière, dimanche, en remportant le Rallye de Monza, sa 49e victoire en WRC, devant l'Estonien Ott Tänak et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai).