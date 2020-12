Que vous inspirent cette victoire et ce 7e titre mondial ?

Sebastien Ogier : "Je me sens très bien car on ne venait pas ici avec toutes les cartes en mains. Nous avions perdu beaucoup de points au rallye de Turquie (abandon après l'ES11 à cause d'un problème mécanique, ndlr) et cela n'allait pas être facile de revenir dans la course au titre. C'était une saison spéciale, plus courte que d'habitude. Mais je ne saute pas en l'air, car ce n'est pas le moment. Le monde entier est dans une situation difficile donc je dois rester décent. J'espère que bientôt on pourra faire la fête un peu plus".

Que retiendrez-vous de ce rallye inédit en WRC ?

S.O : "Nous avons été heureux de ce notre niveau de performance, il fallait mettre la pression sur Elfyn (Evans, le leader du championnat) et finalement ça a marché pour nous. Mais quand c'est arrivé, j'ai aussi réalisé que mon coéquipier (chez Toyota) était sorti de la route, et donc qu'on allait perdre le titre constructeurs. Je ne pouvais pas vraiment me réjouir, à cause de tout le travail effectué par notre équipe cette année. Mais ça voulait dire aussi que j'avais une chance de gagner un 7e titre pilotes..."

Sébastien Ogier au Rallye de Monza Crédit: Getty Images

Quel bilan faites-vous de ce rallye ajouté au dernier moment au calendrier ?

S.O : "A un moment, on s'est demandé si le parcours serait assez exigeant pour un rallye de niveau mondial, en WRC, et on doit féliciter les organisateurs car finalement c'était très exigeant. Ce mélange de circuit et de spéciales dans la montagne, c'était un sacré défi. Les pistes en terre étaient vraiment abîmées à la fin du week-end, mais on a pu finir notre championnat dans des conditions de sécurité très bonnes. On peut toujours faire mieux, mais pour une première fois c'était vraiment bien. J'espère qu'on pourra revenir dans l'avenir, en se préparant encore mieux. Et s'il y a des fans, ce sera encore mieux..."

Ce type de rallye peut-il devenir la norme, dans l'avenir ?

S.O : "Non, mais quelques fois dans la saison, faire un rallye qui ressemble plus à un show, ce serait bien. Personne ne pouvait prévoir qu'on aurait une telle météo, avec autant de pluie. Sur les portions en terre, même avec des voitures en réglages terre, on aurait eu des problèmes. Sportivement, c'était un véritable défi".

Sébastien Ogier - Julien Ingrassia (Toyota) / WRC Monza Crédit: Getty Images

