" C'était très difficile aujourd'hui, ça glissait beaucoup et l'adhérence changeait tout le temps. Pas évident de ne pas faire d'erreur ", a résumé Ogier à l'arrivée du dernier chrono d'une journée remplie de pièges de toutes sortes, dans le parc du vieil Autodrome de Monza, près de Milan. Au terme de cette ES6 disputée de nuit, Ogier et Evans, leader du championnat en arrivant à Monza, s'étaient parfaitement neutralisés, dans des conditions extrêmes, compliquées, comme un cocktail détonant de plusieurs rallyes du calendrier mondial.

Toute la journée, il y a eu la pluie, et ce matin Ogier a même dû parcourir plusieurs kilomètres dans un épais brouillard, au milieu des arbres, comme s'il se trouvait en Finlande ou au pays de Galles, le pays d'Evans.

"C'est comme un rallye de Grande-Bretagne... en pneus slicks (pour route sèche, ndlr) ", plaisantait le Français au point stop de l'ES3 dans laquelle il a navigué à vue. Un mélange de portions asphaltées, de pistes en terre et de grosses flaques de boue, le tout entrecoupé de chicanes artificielles en plastique, comme dans un gymkhana régional. Le sextuple champion du monde venait de perdre la tête du rallye mais conservait quatre secondes d'avance sur Evans. La visibilité s'est un peu améliorée dans l'après-midi et le sextuple champion du monde en a profité pour passer la vitesse supérieure dans l'ES5, en signant son deuxième temps scratch du rallye après la spéciale d'ouverture jeudi.

Cela ne lui a pas suffi pour rejoindre Sordo et Lappi. Le jeune Finlandais en Ford a même pris le risque d'utiliser des pneus neige dans l'ES4. Ce pari réussi lui a permis de faire le meilleur chrono et de passer brièvement en tête du rallye. Sordo, très à l'aise lui aussi, a terminé la journée comme il l'avait débutée, par un temps scratch dans l'ES6. Il attaquera donc la journée de samedi en tête du classement, avec une petite seconde d'avance sur Lappi. Cette journée de samedi sera très différente avec sept épreuves spéciales dans les collines au nord de Bergame et probablement de la neige, comme au Monte-Carlo en janvier.