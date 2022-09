Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), leader du Championnat du monde (WRC), a pris la tête du Rallye de Nouvelle-Zélande, samedi matin après la 9e épreuve spéciale, devant l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), leader vendredi soir, et le Français Sébastien Ogier (Toyota).

Rovanperä a signé le meilleur temps dans cette ES9 et s'est donc mis en position idéale, avec 4.6 secondes d'avance sur Tänak, pour être éventuellement sacré dimanche à l'issue de cette 11e manche de la saison 2022. Arrivé en Nouvelle-Zélande avec 53 points d'avance sur Tänak, une victoire lui en donnerait 60 si le classement général restait le même. Dans ce cas, la Power Stage finale (ES17), à condition d'y être plus rapide que Tänak et de prendre au moins un point, pourrait lui assurer le titre à deux manches de la fin de saison.

En revanche, son coéquipier Elfyn Evans, nouveau leader après l'ES8 en début de matinée, a terminé l'ES9 au volant d'une Yaris très abîmée à l'avant et à l'arrière, en ayant perdu d'un seul coup une trentaine de secondes et rétrogradé au 4e rang.

