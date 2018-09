Andreas Mikkelsen prend les commandes en terre turque

Le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai) a pris jeudi soir les commandes du rallye de Turquie, 10e manche du Mondial WRC, en signant le meilleur temps de la spéciale d'ouverture dans les rues de Marmaris (sud-ouest). Il a devancé l'Irlandais Craig Breen (Citroën) et l'Estonien Ott Tänak (Toyota) de respectivement 2''5 et 2''8.

Le leader du championnat, Thierry Neuville (Hyundai), est 4e à 3''1. Son dauphin pour 23 points, Sébastien Ogier (M-Sport Ford), pointe aux portes du top 10 provisoire après une petite erreur, à 7''5.

Vendredi, direction le nord-est pour deux boucles de trois spéciales qui s'ouvrent sur un gros morceau de pas moins de 38 km (ES2 et ES5). Les imposants et très nombreux cailloux sur le parcours pourraient faire de la casse.

Le WRC n'avait plus fait escale en Turquie depuis huit ans, et jamais dans la région de Marmaris. Il s'agit donc d'une découverte pour l'ensemble des équipes, pilotes et co-pilotes.