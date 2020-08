RALLYE DE TURQUIE - Le nonuple champion du monde, Sébastien Loeb, participera au rallye de Turquie du 18 au 20 septembre prochains. Soit neuf mois après sa dernière apparition en WRC.

Sa dernière apparition remonte au Rallye de Monte-Carlo, lors de la manche d'ouverture en janvier. Du 18 au 20 septembre, Sébastien Loeb reprendra le volant d'une Hyundai lors du Rallye de Turquie, 5e manche du Championnat du monde (WRC), a annoncé son équipe sur Twitter mardi. Le nonuple champion du monde, qui dispute un programme partiel en WRC, sera associé au Belge Thierry Neuville et à l'Estonien Ott Tänak, champion en titre.

Rallye de Turquie Le rallye de Turquie avancé d'une semaine pour faire de la place 31/07/2020 À 08:56

Le Championnat du monde des rallyes, stoppé par la pandémie de coronavirus en mars après trois manches (Monte-Carlo, Suède et Mexique), reprend la semaine prochaine en Estonie, où il ne s'est encore jamais rendu. Là bas, c'est l'Irlandais Craig Breen qui sera associé à Neuville et Tänak. Le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène le classement des pilotes avec 8 points de mieux que son équipier britannique Elfyn Evans et 20 de plus que Neuville. Chez les constructeurs, Toyota a 21 longueurs d'avance sur Hyundai et 45 sur M-Sport Ford.

Le nonuple champion du monde Sébastien Loeb Crédit: Getty Images

Rallye du Japon Un rallye en Belgique pour remplacer celui du Japon 19/08/2020 À 07:51