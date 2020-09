"J'espérais qu'on pourrait se battre devant ici, mais je ne m'attendais pas à être en tête, s'est réjoui Sébastien Loeb, cité dans un communiqué de Hyundai. On est dans le coup, on espère continuer comme ça". Le Français, qui a un contrat de pigiste chez Hyundai, n'a plus couru en WRC depuis sa 6e place au Rallye Monte-Carlo en janvier et il a donc manqué les manches suivantes en Suède, au Mexique et en Estonie début septembre, après la pause de six mois liée à la pandémie de coronavirus.