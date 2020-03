Le Français Sébastien Ogier a remporté son premier succès de la saison en Championnat du monde des rallyes (WRC) et le premier avec Toyota au Rallye du Mexique, terminé samedi soir plutôt que dimanche en raison de la pandémie de coronavirus. Le sextuple champion du monde prend du même coup la tête du classement des pilotes.

A l'issue de la 21e spéciale (au lieu de 24), il devance l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), 2e, de 27 secondes et le Finlandais Teemu Suninen (M-Sport Ford), 3e, de 37 secondes. La 3e manche de la saison a été écourtée par ses organisateurs samedi, "en concertation avec toutes les équipes, la Fédération internationale de l'automobile et le promoteur du WRC", en raison des restrictions aux voyageurs imposées suite à la pandémie de coronavirus. Plus de 75 pour cent de la distance de l'épreuve ayant été parcourus, le barème de points habituel sera attribué en fonction du classement final, moins les points bonus de la Power Stage, prévue dimanche, qui ne sera pas disputée.