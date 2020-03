Sébastien Ogier aurait pourtant de quoi se réjouir. Il a remporté son premier rallye de la saison 2020, samedi, avec sa nouvelle équipe, Toyota, qui n'avait jamais vaincu au Mexique, mais sa victoire est intervenue à l'issue d'un rallye écourté par les risques liés à l'épidémie de coronavirus.

Vainqueur avec une quatrième marque différente dans sa carrière, puisqu'il avait précédemment gagné avec Citroën, Volkswagen et Ford, il rejoint ainsi le quadruple champion du monde finlandais Juha Kankkunen, qui a triomphé avec Toyota, Peugeot, Lancia et Subaru, et le double champion du monde espagnol Carlos Sainz, qui a acquis ses succès avec Toyota, Subaru, Ford et Citroën.

" Ce rallye n'aurait pas dû avoir lieu "

Le Français a aussi pris la tête du championnat du monde, pour la première fois depuis le Rallye du Portugal, en juin dernier. De quoi viser un septième et dernier titre, puisqu'il a l'intention de prendre sa retraite à la fin de la saison. Avec ce sixième succès au Mexique, il égale même le record de victoires de Sébastien Loeb dans l'épreuve.

"Cela a été un bon week-end, a-t-il déclaré. Nous avons eu un bon feeling d'entrée et nous avons saisi notre chance de prendre la tête vendredi matin. Aujourd'hui (samedi), nous avions une meilleure position de départ dans les spéciales et nous avons attaqué d'emblée pour accroître notre avance, puis nous avons essayé de contrôler jusqu'à la fin. Merci à l'équipe, qui a fait un travail fantastique. La voiture a été impeccable tout au long du week-end. Elle a été rapide et fiable, et ce sont des bons points pour le championnat."

Cependant, cette 48e victoire en Mondial, soit le deuxième meilleur total derrière son compatriote Sébastien Loeb (79), n'a pas la saveur des précédentes selon lui. Loin de là. "C'est une victoire étrange et difficile à célébrer dans ces circonstances. Elle est complètement différente des autres, car ce rallye n'aurait pas dû avoir lieu !, a ajouté le Gapençais de 36 ans. Protéger la vie humaine devrait passer avant tout autre intérêt, et y compris avant la course, bien sûr ! Si nous avons mis les fans en danger ici, cette victoire n'a aucune valeur."

"Nous sommes très content de ce résultat, a réagi Kaj Lindström, le directeur sportif de l'équipe. Je suis ravi d'abord pour Seb [Ogier] et Julien [Ingrassia, son copilote] de leur première victoire avec nous, et aussi de cette première victoire de l'équipe au Mexique. Nous avons eu du mal la première fois ici, en 2017, mais nous avons appris de nos erreurs et nous finissons là avec trois voitures dans le Top 5. Dans ces circonstances, nos sentiments sont partagés. C'est dommage de s'arraêter une journée plus tôt, mais avec la situation actuelle dans le monde, nous devons être sûrs que tous les membres de notre équipe puissent rentrer dans leurs familles."

"J'ai entendu que les organisateurs et les gens sur place avaient bien prévu les choses et adapté les mesures pour que le rallye se tienne dans ses conditions sûres, a expliqué Akio Toyoda, le président de l'équipe Toyota. Je veux ajouter ma voix pour leur transmettre ma satisfaction devant le travail pour aider les fans à profiter de l'événement. Je veux aussi adresser ma satisfaction aux pilotes qui ont tout fait pour divertir les fans autant que possible."