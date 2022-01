A 38 ans, le palmarès orné de huit titres mondiaux, Sébastien Ogier (Toyota WRT) va s'offrir un dernier grand frisson au Rallye Monte-Carlo, de jeudi à dimanche, avant de prendre progressivement du recul avec la discipline routière pour entamer la seconde partie de sa carrière, sur piste.

Il disputera encore un maximum de trois rallyes cette saison en parallèle à sa nouvelle vie en Endurance, qui, il l'espère, le mènera à courir à termes après la victoire aux 24 Heures du Mans avec une Toyota de la classe reine. Pas cette année, car le constructeur triple détenteur du trophée ne l'a pas inclus dans les deux équipages qu'il a annoncés pour la classique sarthoise de juin prochain.

Il n'est pas dit que le natif de Gap ne reviendra pas ensuite sur le Monte-Carlo, façon Sébastien Loeb, au départ avec Ford M-Sport cette année à presque 48 ans, mais il vaut mieux apprécier cet engagement d'autant qu'il pourrait être historique. En effet, il compte pour l'heure sept sacres princiers en Mondial, soit autant que son illustre compatriote.

500 chevaux mais pas longtemps

Quoiqu'il arrive, cette édition du Monte-Carlo marquera une rupture, un avant et un après, car le WRC entre dans l'ère de l'hybride, même si c'est assez timidement. Et c'est aussi ce que voulait voir Sébastien Ogier, en féru de technologie. A l'heure où l'électrification gagne du terrain dans le sport automobile, le WRC ne pouvait rester les bras croisés.

Cette saison, la série met en scène les nouveaux bolides de première classe - appelée Rally1 - comprenant une batterie de 3,9 kWh et un ensemble moteur-générateur (MGU) fournissant 100 kW soit 136 chevaux de puissance électrique supplémentaire lors des accélérations. Pour un usage limité, presque symbolique car ce boost hybride ne sera disponible qu'en deux circonstances. Tout d'abord lors du démarrage d'une spéciale (limité à 1000 Kj), jusqu'à ce que le pilote ne lève le pied de l'accélérateur ou pied. Ensuite lors de séquences déterminées au coup par coup en spéciale, selon la longueur de cette dernière, et le type de surface du rallye. Tout compte fait, les pilotes n'auront pas longtemps accès aux 500 chevaux combinés des deux moteurs de leurs Rally1. Pour le Monte-Carlo, la distance totale n'excèdera même pas… 3,6 kilomètres.

"Ce n'est qu'un petit pas mais c'est une étape malgré tout, un tournant que la discipline devait prendre", résumait Seb Ogier, à la veille de l'épreuve. Avant d'en dire un peu plus sur cette technologique balbutiante, loin d'être au point chez les trois constructeurs officiels, Toyota, Hyundai et Ford, qui traîne quelques défauts difficilement avouables.

Retour aux passages de vitesse manuel

En effet, il n'y aura pas 36 solutions pour amener les batteries à leurs capacités de recharge maximale avant un départ de spéciale. "Les pilotes vont recharger sur les liaisons", expliquait l'octuple champion du monde, mercredi, "mais je ne suis pas sûr que la vérité soit bonne à entendre, je ne suis pas sûr que la FIA a envie d'entendre la manière dont on va procéder malheureusement". Comment ? En roulant sur les secteurs de liaisons pour recharger les batteries en freinant, de façon à récupérer l'énergie cinétique. Bref, "en brûlant plus d'essence qu'avant, tout simplement", concède le Français.

Pour se donner une image plus éco-responsable, le WRC a aussi adopté un carburant 100 % durable, pour la première fois dans un championnat du monde FIA.

Si Sébastien Ogier a mis un pied dans le WRC du futur en goûtant en nouvelle Rally1, qui a néanmoins adopté une mesure rétrograde en revenant au passage de vitesse manuel - fini les palettes au volant-, au nom de la limitation des coûts. Sans compter qu'il a dû trouver un remplaçant à Julien Ingrassia dans le baquet de droit, occupé par Benjamin Veillas, les inconnues sont nombreuses pour lui. Si l'on assure chez Toyota que "ces changements mettront davantage en évidence les compétences des pilotes, qui devront également s'adapter aux exigences de régénération et de déploiement de l'énergie hybride sur les spéciales", le principal intéressé sent bien qu'une page se tourne. "Je suis au début d'une nouvelle étape de ma carrière, et comme je ne participe pas au championnat complet, le sentiment est un peu différent pour moi à cette période de l'année, confie-t-il. Mais faire partie de ce programme avec Toyota Gazoo Racing reste passionnant et aller au Rallye de Monte-Carlo est toujours spécial pour moi. Je suis toujours un compétiteur et je veux toujours gagner, donc je vais donner le meilleur de moi-même pour être performant."

Il l'a dit, "il y aura des surprises" car les nouvelles voitures manquent singulièrement de roulage. La sienne comme les autres, alors sur Toyota est sûrement l'équipe la mieux pourvue en termes de moyens avec Hyundai ; bien au-dessus de Ford M-Sport. "Je sais que l'équipe a travaillé très dur pour être prête avec cette nouvelle génération de voiture et de grands pas ont été franchis à chaque test. J'ai eu la chance de faire trois jours d'essais avec la GR Yaris Rally1 en décembre et un autre jour la semaine dernière, le tout pour me préparer à cette épreuve. Je pense qu'atteindre (l'arrivée à) Monte-Carlo sera un énorme défi pour tout le monde : il y a plus d'incertitude que jamais avant ce rallye." Première réponse lors de l'ES1 "Lucéram/Lantosque" sur 15,20 km, lancée jeudi à 20h18.

