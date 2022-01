- Plusieurs catégories (WRC, WRC2, WRC3, WRC3 Junior) le composent. Dans la catégorie reine, les trois constructeurs déjà engagés en 2021 se sont réengagés jusqu'en 2024 : Toyota, Hyundai et Ford avec M-Sport mettront en scène leur modèle de Rally1 Hybrid. Des voitures dérivées de véhicules de série, la Toyota Yaris, la Hyundai i20 et la Ford Puma. Sont récompensés par des titres mondiaux les pilotes, les copilotes et les constructeurs.

- Les rallyes (13 au programme) se déroulent du jeudi au dimanche, sauf exception. Chaque jour (ou étape), les équipages (pilote et copilote) s'affrontent les uns après les autres sur des parcours fermés à la circulation et chronométrés appelés spéciales qu'ils rejoignent par des routes ouvertes, en respectant le code de la route (on parle de liaisons). Le plus rapide remporte la spéciale. Celui qui boucle l'ensemble des spéciales (d'une distance comprise généralement entre 300 et 350 km) en un minimum de temps remporte l'épreuve.

Ad

Saison 2022 Le rallye de Nouvelle-Zélande de retour au calendrier après dix ans d'absence 15/10/2021 À 18:46

- Des points sont attribués aux dix premiers selon le barème suivant: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Une spéciale baptisée "Power Stage" offre aux cinq plus rapides des points supplémentaires, de 5 à 1. Chez les constructeurs, seules les deux premières voitures sélectionnées pour en inscrire marquent des points. Depuis 2021, les constructeurs gagnent aussi des points lors de la Power Stage.

- En cas d'égalité chronométrique remporte le rallye celui qui a été le plus rapide dans la première spéciale, ou le cas échéant la deuxième, etc. Au championnat, les pilotes/copilotes totalisant le même nombre de points sont départagés au plus grand nombre de premières places, puis de deuxièmes, etc.

- Avant chaque épreuve, les équipages ont droit à deux journées de reconnaissances à bord de voitures de série afin de prendre ou de perfectionner leurs notes sur le parcours, que le copilote récite pendant les spéciales. Ils peuvent également utiliser les images des caméras embarquées des éditions précédentes. Une séance de mise au point chronométrée, le "shakedown", se tient avant le départ.

- L'ordre de départ de la première journée complète (le vendredi) est celui du classement du championnat du monde, le leader ouvrant la route. Par la suite, les pilotes partent dans l'ordre inverse du classement du rallye de la veille.

- Les concurrents ayant abandonné sont autorisés à prendre un nouveau départ le lendemain moyennant une pénalité de 10 minutes pour chaque spéciale non terminée.

Nouveautés

- Plus que deux moteurs sont autorisés par saison et par voiture (contre trois auparavant).

- Neuf unités hybrides seront autorisées par saison et par voiture. Seules une unité hybride et une unité de rechange peuvent être utilisées dans chaque rallye. Les équipes encourent des pénalités en temps pour l'utilisation d'unité(s) supplémentaire(s).

- Des zones prédéfinies de routes de liaisons entre les spéciales chronométrées devront être couvertes en mode électrique intégral.

Ogier champion du monde pour la 8e fois

- La technologie hybride offrira ponctuellement aux concurrents un surplus d'énergie. Chaque bloc hybride, installé à l'arrière de la voiture, est doté d'un moteur électrique de 100 kw (équivalent 136 chevaux supplémentaires) et d'une batterie de 3,9 kWh.

- Au départ d'une spéciale, la première accélération bénéficiera d'un premier "boost hybride" limité à 1.000 Kj. Ce boost s'arrête quand le pilote relâche la pédale d'accélérateur ou freine. Par la suite, les pilotes utiliseront cette puissance supplémentaire en accélérant, avec une limite imposée selon la longueur de la spéciale et le type de surface du rallye. En comptant les deux moteurs, les Rally1 pourront ponctuellement avoir une puissance de plus de 500 chevaux.

- Le WRC utilisera à partir de cette saison un carburant "durable" issu d'un mélange de composants synthétiques et de biocarburants.

Saison 2022 Ogier reste chez Toyota comme pigiste de luxe en 2022 07/10/2021 À 09:26