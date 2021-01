Sébastien Ogier, malgré le huis clos, avez-vous quelques interactions avec des fans ?

Sébastien Ogier. : "Très peu. Globalement, les gens respectent les interdictions. Il y en a quand même quelques-uns qui nous saluent, mais on n'est pas censés entrer en contact avec eux, les vitres de nos voitures sont censées rester fermées, donc voilà on les entrouvre de quelques centimètres histoire de leur dire un mot et de jouer le jeu un minimum pour des gens qui viennent de passer des heures au froid pour nous voir passer. Mais c'est sûr que ça ne va pas être la même ambiance que d'habitude et que le public va certainement nous manquer ce week-end, en particulier pour moi dans ce fameux parc d'assistance de Gap qui était super animé. Mais l'envie de bien faire est toujours un petit peu décuplée en arrivant à Gap, à domicile. Beaucoup de monde va nous suivre à distance malgré tout, donc je compte bien tout donner ce week-end".

Les spéciales ont été reprogrammées très tôt le matin pour respecter le couvre-feu en vigueur à 18h en France. Vous allez commencer à 6h10 (vendredi) ou 6h30 (samedi), ça change quoi ?

S.O. : "On est habitués à se lever tôt mais alors là le réveil va sonner super tôt. Et au-delà du réveil, ce sont aussi les conditions : il va faire encore nuit sur les premières spéciales de la journée et c'est toujours un petit peu plus compliqué, dans des conditions hivernales. Comme vous imaginez, il y a certainement plus de verglas, plus de zones glissantes, givrées peut-être, donc ça risque d'ajouter éventuellement encore quelques pièges. C'est une difficulté supplémentaire qui s'ajoute à la course".

Sébastien Ogier et Julien Ingrassia (Toyota) à Monza en décembre dernier. Crédit: Getty Images

Même "retraité", pourriez-vous revenir ici pour participer à "votre" rallye ? Ce serait notamment l'occasion de dire réellement au-revoir à vos supporters, privés cette année de rallye à cause du Covid-19.

S.O. : "Je ne me ferme aucune porte, il n'y a pas de plan non plus, mais je laisse effectivement la porte ouverte à ce genre d'opportunité, refaire un rallye ici où là. Et évidemment, si j'en sélectionne quelques-uns, le Monte-Carlo risque d'être en haut de la liste. Je n'ai pas besoin de me répéter, c'est mon rallye préféré, donc il y a des chances, même si rien n'est fait à ce jour. Et effectivement, ça pourrait être le cas parce que cette année, ils (ses supporters) vont nous suivre à distance, donc c'est sûr, si j'ai la chance de revivre les ambiances extraordinaires de ces dernières années sur le Monte-Carl', ça peut être aussi un argument supplémentaire pour revenir".

