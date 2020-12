L'Espagnol Dani Sordo et l'Irlandais Craig Breen partageront une 3e voiture aux côtés des titulaires chez Hyundai, l'Estonien Ott Tänak et le Belge Thierry Neuville, la saison prochaine en Championnat du monde des rallyes, a annoncé l'équipe mercredi. "Hyundai Motorsport entamera la défense de son titre (des constructeurs) en 2021 au Rallye Monte-Carlo, du 21 au 24 janvier, avec Tänak, Neuville et Sordo. Breen débutera sa saison au Rallye de Suède, la deuxième manche" du 11 au 14 février, est-il précisé dans un communiqué.