La Nouvelle-Zélande fait son retour après dix ans d'absence au calendrier 2022 du championnat du monde des rallyes (WRC), présenté vendredi avec un total de 13 rallyes sur quatre continents. Absent depuis 2012 du calendrier, le rallye de Nouvelle-Zélande est prévu pour être la 11e manche sur 13, du 29 septembre au 2 octobre 2022 sur terre près d'Auckland.

Comme déjà annoncé cet été, le rallye Monte-Carlo ouvrira la saison du 20 au 23 janvier. Le Portugal, l'Italie, le Kenya, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne et le Japon étaient également déjà confirmés. La Suède, la Croatie, la Finlande et donc la Nouvelle-Zélande s'y ajoutent, en plus d'un pays encore à déterminer (18-21 août). Pour la Croatie, ce sera la deuxième édition au niveau mondial WRC après la première en 2021.

La saison 2022, la 50e depuis la création du championnat du monde en 1973, verra l'arrivée de la technologie hybride en WRC, avec toujours les trois constructeurs actuels, Toyota, Hyundai et M-Sport Ford.

Calendrier de la saison 2022

Monte-Carlo 20-23 Janvier

Suède 24-27 février

Croatie 21-24 avril

Portugal 19-22 mai

Italie 2-5 juin

Kenya 23-26 juin

Estonie 14-17 juillet

Finlande 4-7 août

Lieu à confirmer 18-21 août

Grèce 8-11 septembre

Nouvelle-Zélande 29 septembre-2 octobre

Espagne 20-23 octobre

Japon 10-13 novembre

