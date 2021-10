Craig Breen va retrouver la marque de ses débuts en compétition. Ce mercredi, l'Irlandais a annoncé qu'il piloterait pour Ford à partir de la saison 2022, et s'apprête donc à quitter Hyundai. Le pilote de 31 ans a été recruté par M-Sport Ford, qui fait courir en WRC les voitures du constructeur américain, pour les saisons 2022 et 2023. Il y conservera son co-pilote et compatriote actuel Paul Nagle.

Lors de son passage chez Hyundai, où il est arrivé en 2019, Craig Breen, 31 ans, est monté quatre fois sur le podium : deux fois 2e en Estonie (2020 et 2021), 2e à nouveau au rallye d'Ypres (Belgique) cette année avec également une place de 3e au dernier rallye de Finlande. Il avait également pris la 2e place du rallye de Suède 2018 et la 3e du rallye de Finlande 2016 alors qu'il courait pour Citroën. Il occupe actuellement la 6e place au classement provisoire du championnat du monde à deux épreuves de la fin.

Ford a précisé mercredi que ses autres équipages pour le championnat 2022 seront annoncés ultérieurement. Hyundai a annoncé de son côté que ses équipages pour 2022 seront composés du Belge Thierry Neuville et de l'Estonien Ött Tänak, comme cette année, ainsi que de l'Espagnol Dani Sordo et du Suédo-Norvégien Oliver Solberg qui se partageront une troisième voiture selon les épreuves. Le règlement du WRC va changer en 2022 avec l'arrivée de voitures équipées de moteurs hybrides.

