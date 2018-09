WRC - Neuville prolonge chez Hyundai jusqu'en 2021

Le Belge Thierry Neuville, leader du Championnat du monde des rallyes (WRC), et son copilote et compatriote Nicolas Gilsoul, ont prolongé pour trois ans leur contrat avec Hyundai, jusqu'à la fin de la saison 2021, a annoncé leur équipe mercredi.

"Nous sommes ravis de prolonger notre relation avec Thierry et Nicolas pour trois saisons supplémentaires", explique le "team principal" de Hyundai, Michel Nandan, dans un communiqué. "Au cours des cinq dernières années, ils ont tous deux joué un rôle crucial dans la mise en place du programme Hyundai Motorsport WRC, nous aidant à franchir de nombreuses étapes importantes depuis notre première victoire en Allemagne en 2014 jusqu'à l'actuel Championnat", ajoute-t-il. "Alors que nous nous dirigeons vers une conclusion passionnante en WRC cette année, avec les Championnats pilotes et constructeurs encore à attribuer, il est important pour nous de regarder déjà vers 2019 et au-delà", dit-il.

Trois fois vice-champion du monde (2013, 2016, 2017), Neuville a rejoint Hyundai fin 2013, après avoir piloté une Citroën DS3 en 2012 et une Ford Fiesta RS en 2013, et remporté sa première victoire en WRC en Allemagne en 2014. Il affiche à son palmarès neuf succès dans la catégorie (Allemagne 2014, Italie 2016, Corse 2017, Argentine 2017, Pologne 2017, Australie 2017, Suède 2018, Portugal 2018, Italie 2018) et 24 podiums. A la veille du Rallye de Turquie, 10e manche sur 13 cette saison, Neuville compte 23 points d'avance sur son premier poursuivant, le quintuple champion du monde français Sébastien Ogier (M-Sport Ford).