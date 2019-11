Sébastien Ogier ne sera pas resté longtemps sans équipe. Après avoir quitté Citroën la semaine passée, le Français, sextuple champion du monde des rallyes, pilotera une Toyota dès 2020. Le constructeur japonais change du même coup tous ses pilotes avec les arrivées d'Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. Le natif de Gap rejoint donc, avec son copilote de toujours Julien Ingrassia, l'écurie de l'Estonien Ott Tanäk, sacré champion du monde des Rallyes en 2019 mais qui a décidé de rejoindre Hyundai à partir de 2020.

Sébastien Ogier, sacré six années de suite avec Volkswagen (2013-2016) puis M-Sport Ford (2017-2018), avait terminé troisième au classement des pilotes en 2019, derrière Ott Tänak et le Belge Thierry Neuville. Le Français n'avait pas caché ne pas être satisfait de sa Citroën C4 WRC et de son développement face aux redoutables Hyundaï et Toyota. Des résultats décevants qui expliquent son départ et celui de son copilote. Les deux avaient pourtant signé un contrat de deux ans devant les mener jusqu'à la retraite annoncée du sextuple champion du monde fin 2020.