Match amical : La France corrigée par la Lituanie (96-71)

Coup d'arrêt pour la France. Les Bleus ont été largement battus mardi à Kaunas par la Lituanie (96-71). En tête à la pause (42-39), les Bleus ont craqué en seconde période. Il s'agit de leur deuxième défaite en quatre matches de préparation à l'Euro, après celle encaissée face à la Croatie la semaine dernière.

La défense, le grand souci de Vincent Collet, a été incapable d'endiguer la "marée verte" pronostiquée par le sélectionneur. Et cette fois l'attaque a flanché aussi dans la grande salle du Zalgiris, remplie par 11000 supporteurs.

29 points seulement en 2e période

Les Français n'ont inscrit que 29 points en deuxième mi-temps. Ils ont été pénalisés par les trois fautes commises dès le premier quart-temps par leur meilleur shooteur Evan Fournier. Très chaud à trois points en début de match, l'arrière d'Orlando a dû rejoindre rapidement le banc et n'a pas retrouvé le rythme par la suite (10 points au final).

Les Bleus ont perdu trop de balles (17 au total) et ont commis beaucoup trop de fautes (36 points encaissés sur lancers francs) pour inquiéter les vice-champions d'Europe en titre, emmenés par leur meneur Mantas Kalnietis, très inspiré (18 points, 9 passes).

L'une des rares satisfactions a été la bonne première mi-temps d'Edwin Jackson (11 points), mais le meilleur scoreur du dernier championnat d'Espagne s'est éteint après la pause (1 point). Nando De Colo a été le meilleur marqueur français avec 16 points, devant Thomas Heurtel (13 points et 8 passes).

Les coéquipiers du capitaine Boris Diaw étaient diminués par les absences du pivot Joffrey Lauvergne et du deuxième meneur Antoine Diot, tous les deux touchés au genou. Les deux joueurs devraient être rétablis pour la prochaine étape de la préparation, le tournoi de Toulouse, où la France affrontera la Belgique, le Monténégro et l'Italie vendredi, samedi et dimanche.

L'Euro commencera le 31 août à Helsinki pour les Français (et en Israël, Roumanie et Turquie pour les autres groupes) et se terminera à Istanbul (finale le 17 septembre).