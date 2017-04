Larry Bird quitte son poste de président des Pacers d'Indiana

Bird, 60 ans, était en poste depuis juin 2013 et sera remplacé par l'actuel manager général des Pacers, Kevin Pritchard, rapporte la chaîne de télévision ESPN, qui a relayé une info du blog spécialisé The Vertical. Indiana n'a pas confirmé l'information, donnant rendez-vous lundi, jour où Bird tiendra une conférence de presse, comme le veut la tradition en NBA pour faire le bilan de la saison 2016-17.

S'il n'a jamais porté le maillot des Pacers, l'équipe de sa région natale, Bird a entraîné l'équipe de 1997 à 2000, les conduisant en finale en 2000 (défaite 4-2 face aux Lakers). Il en a été le président, puis le manager général de 2003 à 2012. En proie à des problèmes de santé, il avait quitté son poste pour revenir un an plus tard.

Paul George sur le départ ?

Les Pacers ont été éliminés des playoffs, pour la première fois depuis 1992, sans gagner un seul match, face aux Cavaliers de LeBron James, champions NBA en titre. La franchise d'Indianapolis pourrait perdre à l'intersaison son joueur-vedette Paul George qui a réalisé à 26 ans la meilleure saison régulière de sa carrière avec 23,7 points et 6,6 rebonds par match.

Bird, membre de la "Dream Team" qui avait remporté le titre olympique à Barcelone en 1992, a fait toute sa carrière de joueur avec les Celtics entre 1979 et 1992. Il a remporté trois titres NBA et trois trophées consécutifs de MVP. Il est le seul dans l'histoire de la NBA à avoir été élu meilleur joueur, meilleur entraîneur et meilleur dirigeant.