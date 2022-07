Les Suns ont décidé de garder Deandre Ayton. Du moins pour le moment. Choisi en première position de la draft 2018 de la NBA, le pivot bahaméen, annoncé sur le départ après quatre saisons de souvnt bons et loyaux services dans l'Arizona, sera toujours un membre des Suns lors du début de la prochaine saison. La franchise avait jusqu'à samedi pour égaliser l'énorme offre d'Indiana présentée ce jeudi (133 millions de dollars sur quatre ans). Et les dirigeants des finalistes 2021 n'ont pas mis beaucoup de temps à prendre leur décision, avec une contre-offre faite dans la foulée, selon les agents d'Ayton, cités par ESPN.

Un coup de maître, voire de poker. Car l'offre des Pacers était la plus importante de l'histoire de la NBA pour un joueur en sortie de contrat rookie, dépassant même celle de quatre ans et de 107 millions de dollars signée par Otto Porter Junior avec les Brooklyn Nets en 2016 qui avait agité la planète basket avant de finir en fiasco, ce dernier n'ayant jamais réellement confirmé son niveau.

Et l'on comprend pourquoi : âgé de 23 ans, Deandre Ayton a compilé des moyennes de 16,3 points et 10,5 rebonds pour aider Phoenix lors de son parcours vers les finales NBA 2021 (défaite face à Milwaukee). Lors de la saison dernière, il a enregistré des moyennes de 17,2 points et 10,2 rebonds pour aider Chris Paul et Devin Booker à confirmer leur domination en saison régulière avec 64 victoires pour 18 défaites.

Phoenix fait une croix sur Durant

Mais cette décision risque de compliquer toute possibilité d'incorporer la star des Nets, Kevin Durant, dans son effectif. KD, double champion NBA, MVP 2014 et considéré par beaucoup comme le meilleur attaquant de la Ligue, a provoqué une onde de choc le 30 juin dernier en annonçant qu'il avait demandé un transfert de Brooklyn. En plus de dévoiler que Phoenix et Miami étaient ses destinations préférées.

Mais pour le faire venir dans l'Arizona, ce sera sans compter sur Ayton, car aucun accord pour Kevin Durant ne pourrait inclure le pivot. D'autant qu'ayant égalé l'offre des Pacers, les Suns ne pourront pas échanger leur jeune pivot bahaméen avant le 15 janvier 2023, selon le règlement très strict de la NBA. Difficulté supplémentaire : ils ne pourront pas non plus l'échanger pour une année complète sans son accord.

