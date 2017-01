Mis à l'amende, Rose ne sera pas suspendu par les Knicks

C'est un moindre mal pour Derrick Rose. Les New York Knicks ont annoncé mardi que leur meneur de jeu, absent sans autorisation lundi pour le match face à New Orleans, avait écopé d'une amende mais qu'il ne serait pas suspendu. "Derrick Rose a rejoint l'équipe et a été mis à l'amende. Il est attendu sur le terrain demain (mercredi) à Philadephie", ont écrit les Knicks sur Twitter.

L'absence de Rose a surpris les fans jusqu'aux officiels de la rencontre, perdue par les New-Yorkais face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans (110-96). Le joueur a expliqué mardi être retourné dans sa ville natale de Chicago "pour des raisons familiales", confirmant ce que la presse américaine avait laissé entendre plus tôt. "Cela n'avait rien à voir avec l'équipe ou le basket, a-t-il poursuivi. C'était la première fois que je ressentais ça émotionnellement et je devais être avec ma famille." Rose n'a pas répondu aux appels des dirigeants des Knicks car il avait besoin "d'espace", s'est-il justifié.

MVP de la saison NBA en 2011, le meneur âgé de 28 ans a rejoint les Knicks à l'été 2016 après sept années passées chez les Bulls. Il tourne actuellement à 17,3 points en 33 rencontres.