Supporters des Knicks, soyez raisonnables, laissez tomber

Cela fait des années que ça ne va plus. Les petits espoirs laissent toujours place à des grosses déceptions. Toujours. Trois qualifications pour les playoffs entre 2010 et 2013 ? Quatre années de galère. La Linsanity ? Un espoir de deux semaines qui a fait bouder Carmelo Anthony. Partager le ballon ? Une idée qui fait bouder Carmelo Anthony. Un extincteur, Stephon Marbury, Isaiah Thomas, Andrea Bargnani, les lancers de Joakim Noah… La liste des calamités qui s’abattent sur New York depuis le début des années 2000 a quelque chose d’iréel. Mauvaise, nouvelle, cela ne va jamais finir.

Phil Jackson, c’est un échec aussi

En 2014, James Dolan, le propriétaire, a tenté de remettre un peu de piment dans votre relation avec la venue de Phil Jackson, un ex de la franchise. Le problème, c’est qu’il est souvent préférable de ne pas remettre le couvert et de rester sur des bons souvenirs. Bientôt trois ans après, il ne reste plus grand chose de la joie des retrouvailles. Le nouveau président n’a pas vraiment fait le ménage dans la franchise. Il a surpayé des vétérans rincés (Joakim Noah, Derrick Rose) pour un nouvel espoir trop vite envolé, et il n’a surtout pas pris la mesure de son rôle.

Il reste coincé avec des gros contrats et un joueur qui ne correspond pas à sa vision du basket. Et comme un ado (ou un président des États-Unis), c’est sur Twitter qu’il se plaint par des messages à peine voilés. La grande classe.

" Ding, du Bleacher Report, a presque bon. Mais j’ai appris qu’on ne peut pas changer le naturel avec Michael Graham, lors de mon passage en CBA. "

Ding, c’est Kevin Ding, un journaliste américain qui vient de publier un article dans lequel il explique que Melo n’a pas la rage de vaincre de Michael Jordan et Kobe Bryant. Graham, c’est un joueur talentueux à la carrière décevante que Jackson n’a pas su faire jouer à son meilleur niveau. Jackson et Anthony sont donc bloqués ensemble. Pour votre bien-être, vous n’avez pas envie d’assister à ces disputes. Kristaps Porzingis, la seule réussite de Jackson depuis son arrivée chez les Knicks, doit d’ailleurs vivre un beau calvaire au milieu de tout ça.

La fuite ou la souffrance

Phil Jackson va bien finir par être viré. Carmelo Anthony partira bien un jour. Ce sont des motifs d’espoir. Oui… mais non. James Dolan est toujours là. C’est lui, le propriétaire de la franchise, qui accumule les décisions catastrophiques depuis presque 20 ans. Et il n’est pas prêt de quitter sa place. Les Knicks n’ont rien construit de durable. En l’état, Porzingis est leur seul espoir, et il pourrait aussi décider de partir dans quelques années. Aucun free agent sain d’esprit ne veut mettre les pieds au Madison Square Garden actuellement. Kevin Durant l’a montré, les joueurs cherchent des bonnes situations sur le plan sportif.

Non, il ne fait pas bon être un supporter des Knicks. Pas hier, pas aujourd’hui et toujours pas demain. Aucune franchise NBA n’est dans un plus mauvais état. L’herbe est plus verte ailleurs. Même chez les Sixers, avec l’excellent Joel Embiid, qui réussit le tour de force d’offrir plus d’espoir avec moins de victoires ! Si vous préférez migrer à l’Ouest, pour ne pas supporter un rival, les Grizzlies proposent un basket rugueux et intelligent qui vous rappellera les belles années. Mike D’Antoni vous manque ? Il y a Houston. Il y a plein d’équipes sympathiques et structurées sereinement à supporter. Faites une faveur à votre santé, allez voir ailleurs. Sinon, un grand respect à vous et bon courage. Il en faudra encore beaucoup.