ALL : lune de miel à Düsseldorf ?

Ils ne seront pas seuls, évidemment, à candidater pour ce paquebot de l'amour, ce Preis der Diana récompense d'une idylle de toujours. Peu, néanmoins, à se présenter couples authentiques.

Face aux amoureux fous Prima Violetta et Eduardo, ainsi que Gondora et Bauyrzhan, inséparables, mais aussi à Pemina et Alexander, essuyant au bal du Trial une infidélité pardonnée, nos héros de dimanche seront peut-être ces jeunes amants de cette douce après-midi cantilienne, Wuheida, la robe douce, accueillant la foudre de Cupidon, son Prince William en costume bleu, le Boussac en trait d'union, et ce bisou fameux troublant frisson.

Déflorée à l'été par le célèbre James, c'est au beau William que la petite de Dubawi a clamé Oui.

Oui, à Chantilly.

Oui, ce dimanche aussi ?



Placés ensemble, main dans la main, des Falmouth Stakes pour leur rentrée, les amoureux n'auraient qu'à s'embrasser pour faire du Diane de Düsseldorf une première escale de jeunes mariés. Intemporels contes de fées !