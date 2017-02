AUS : le ciel brûle d'amour pour Winx !

La canicule annoncée ce samedi sur la ville de Sydney et la côte Est australienne aura eu raison de la rentrée de la crack Winx. Sage décision de la part des organisateurs que l'on ne peut qu'applaudir des deux mains : la sécurité des équidés avant tout ! Les températures plus clémentes attribuées à la journée de lundi - elles seront de plus ou moins 25°C au dessus des têtes coiffées de Randwick - sauvent tout de même cet événement tant attendu. Des quatorze pur-sang en lice pour les 1400 mètres des Apollo Stakes, seule une tâche brune et bleue foncée sera scrutée de partout dans le monde : dans les jumelles de Chris Waller, entre les doigts de Hugh Bowman, dans le coeur d'un peuple uni, Winx tentera une quatorzième victoire consécutive, une série continue de joies qu'elle s'efforce de faire perdurer depuis le 16 mai 2015.

Lauréate l'an dernier pour sa dernière sortie du Cox Plate de Moonee valley, épreuve réputée dans le monde entier qu'elle s'adjugeait pour la deuxième fois, elle y pulvérisait alors de huit longueurs le Godolphin Hartnell qu'elle retrouvera lundi et auquel on attribue le titre de principal opposant à la reine. Guidé par James Doyle, l'héritier d'Anabaa compte pas moins de deux groupes 1 obtenus à ce jour, le BMW et les Turnbull Stakes sur des distances nettement plus longues. Lui aussi de retour en piste en ce début de semaine, il aura contre lui de n'avoir jamais vaincu sur le sprint.

L'opposition se composera ensuite de Preferment, bien connu compagnon d'écurie de la diva, quadruple lauréat de courses top niveau, les deux citées plus haut et remportées également par l'eunuque bleu, mais aussi le Victoria Derby et l'Australian Cup.

Global Amour, jeune demoiselle de trois ans fille de Star Witness, sera peut-être cette éclipse de Lune inattendue. Première sur le Mile et en l'espace d'une semaine des groupes 1 Sydney Airport Flight Stakes et Thousand Guinées, l'élève de Gai Waterhouse et d'Adrian Bott a couru fin décembre et mi janvier pour un second accessit obtenu d'un nez. La forme se dessine peu à peu !

Autre pensionnaire Godolphin, Magic Hurricane achevait sa saison 2015 sur un succès de groupe 1 handicap sur la distance classique, mais ne retrouvait plus le poteau en huit tentatives lors de l'année suivante.

Dernier champion titré au plus haut niveau et présent auprès de Winx cette semaine, la toute jeune Lasqueti Spirit reste sur sa victoire de Crown Oaks à Flemington.



Face à de telles pointures, difficile de voir en Leebaz, Libran, Dibayani, Endless Drama, Sacred Master, Shiraz, Savvy Nature et Ambience, bien que tous titrés de groupes 2 et/ou 3 ou placés de groupes 1, une chance pour le succès dans cette épreuve au niveau grandement relevé !