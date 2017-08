AUS : Winx casse la routine !

Voilà qu'à six ans, et moins de trois mois de son objectif de l'année : une incroyable passe de trois dans le Cox Plate de Moonee Valley, la supermare Winx prend les guides d'une vie trop routinière et décide de pimenter quelque peu les idées reçues. Oui, la belle d'Australie peut aussi remporter un barrier trial, car la forme est là, la jument resplendissante et le retour imminent. Dans une semaine, sur place à Royal Randwick, la partenaire de l'heureux Hugh Bowman se lancera en quête d'un dix-huitième succès consécutif. Ces mêmes Warwick Stakes sur le sprint qu'elle dédicaçait l'an passé par trois longueurs bien nettes. Bientôt, la distance augmentera, jusqu'au double kilomètre de la grande épreuve. Huit longueurs de sanction en octobre dernier. Depuis les cieux, Kingston Town exulte discrètement : le mâle attend, trop heureux de partager bientôt son record avec l'admirée de Chris Waller. Bientôt, le sol vibrera jusqu'à nos coeurs. Tsunami d'amour, bonjour !