Et soudainement, Minding s'éclipse !

Lillie Langtry avait la rage dans la foulée. Cette volonté, observée à Naas, Leopardstown, Newmarket et Ascot, admirée dans les Coronation et les Matron Stakes, et transmise à sa belle, la petite Minding au minois bien plus lacté que Maman, au talent plus grand encore. La rage, la confiance, l'abandon et le don de soi. La victoire, encore et toujours. La défaite, parfois, et les leçons tirées du souffle des acharnés.

Minding a remporté bien des titres honorifiques, Miss cheval de l'année, et bien des titres concrets. De ses foulées, de ses poussées, au rythme des claquements de langue de Mister Moore, son gentleman préféré, la demoiselle Coolmore a fait sien sept groupes 1, les classiques de Newmarket et d'Epsom et le challenge de la Queen Elizabeth II à Ascot pour plus grands exploits. Reconnue plus grande oratrice de la gent féminine, elle châtrait en douceur et avec grâce le prétentieux et burné Ribchester, depuis lauréat des Lockinge Stakes et des Queen Anne. Dernier grand moment. Sa rentrée à Naas, aussi étincelante fut-elle, fut discrète. La blessure l'a saisie. Clap de fin. Fait chier putain !