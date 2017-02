Haras : disparition de deux Valentins ce lundi

En 2017, l'amour tue.

Déjà ce vendredi, la formidable Royal Delta, à laquelle nous adresserons très prochainement un article à part entière, ne survivait pas au don de la vie, laissant à la Terre une héritière fragile tandis qu'elle, rejoignait les étoiles.

Ce lundi, à quelques heures de différences, le jeune Fame and Glory, onze ans seulement, et le légèrement plus gâteux Lucky Pulpit, seize hivers à son actif, ont succombé d'un bout à l'autre de la planète à l'exercice de l'amour.

Une crise cardiaque subite, survenant tandis que l'un et l'autre honoraient une demoiselle, a emporté deux figures notables des courses mondiales, le premier marquant les pistes européennes, le second offrant à nos coeurs le formidable et jeune stagiaire de l'amour California Chrome.



Étalon Coolmore et ancien athlète de l'écurie Ballydoyle, Fame and Glory avait été digne de son père Montjeu, cumulant au cours d'une carrière étendue sur cinq saisons plus de succès que de défaites. Lauréat de ses quatre premières sorties, star de la génération des deux ans de 2008 puisqu'il s'illustrait chez nous dans le Critérium de Saint-Cloud, il entrait parfaitement dans son année classique en s'adjugeant deux épreuves gradées de Leopardstown et notamment le derby trial Stakes par cinq longueurs. Barré par Sea The Stars qui dégustait la montée d'Epsom début juin, il remettait une claque à une adversité moindre dans la version Curragh, son deuxième et dernier groupe 1 obtenu à l'âge de trois ans. De quatre à six ans, le champion n'a pas manqué d'exprimer ses talents. Titré consécutivement des Mooresbridge Stakes, Tattersalls Gold Cup, cette dernière par sept longueurs, de la Coronation Cup et des Royal Whip Stakes pour sa dernière année en tant que poulain, épinglant à son tableau de chasse Sariska, Youmzain et Cavalryman en un succès à Epsom, il remportait encore à l'âge mûr la Gold Cup d'Ascot par trois longueurs et sur quatre kilomètres, succès qu'il ne réitérera pas à six ans.

Étalon depuis 2013, décédé donc en ce début de semaine, ses premiers produits âgés de trois ans découvriront les pistes du monde cette année.



Lucky Pulpit, quant à lui, s'est fait un nom grâce à la réussite de son fils California Chrome, et serait sans celle-ci probablement un inconnu pour beaucoup. En piste, il a remporté ses gallons de futur papa en se plaçant des gradées Generous Stakes et Santa Catalina. Grâce à lui, nous avons vécu quelques années incroyables signées Chromies. De la presque triple couronne américaine à la World Cup de Meydan en passant par l'Hollywood Derby sur la pelouse et un total de seize succès et sept groupes 1, le crack tout récemment retraité des champs de courses et maintes fois honoré d'Awards va découvrir sous peu son nouveau métier de reproducteur, et ainsi faire perdurer le nom du désormais feu alezan Lucky Pulpit.