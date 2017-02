Haras : Un petit Coaraze sous les mamelles de Trêve ?

Nous l'avions constaté tout au long de l'année 2015, saison bonus du rêve Trêve, les similitudes entre la Reine cantilienne et la feu crack de l'écurie Marcel Boussac étaient nombreuses. Toutes deux seules femelles parmi cinq mâles à être parvenues au doublé dans le Prix de l'Arc de Triomphe, épreuve mythique du calendrier international, elles ont également participé trois fois au championnat. Trêve échouant fin 2015 face à Golden Horn tandis qu'elle tentait un triplé consécutif, Corrida se plaçait au second accessit de l'édition 1935 pour sa première participation à l'âge de trois ans.

Comme hommage à celle qui avait été son égale à l'aube de la seconde et immonde guerre, Trêve remportait pour sa rentrée à cinq ans le clodoaldien Prix Corrida, échantillon d'une grande saison.



Envoyée l'an dernier à Dubawi, lauréat il y a déjà une bonne décennie des Guinées Irlandaises et du Prix Jacques le Marois et étalon qui excelle dans sa fonction, Trêve a pouliné hier d'un petit poulain bai. Aussitôt né, aussitôt immortalisé par l'équipe du Haras de Bouquetot : le nouveau né se révèle à la caméra, et, de quelques mouvements légers incarne ce rêve tant imaginé. Et s'il était le nouveau Coaraze ?



Unique fils de Corrida disparue pendant la seconde guerre, Coaraze n'attendait pas l'arrêt des massacres pour soulager les coeurs du peuple français. Lauréat en 1944 du Prix Morny, le poulain remportait par la suite le derby de Chantilly, le Jacques le Marois, deux Prix d'Ispahan et les Grand Prix de Saint-Cloud et de Vichy.

Souhaitons au moins l'une de ces victoires à celui qui l'incarne désormais dans notre siècle !



Bienvenue au monde, petit Prince !