HK : Amazing Kids s'annonce dans l'Al Quoz Sprint !

La ligne droite, il aime. Le sprint, il adore. Les défis, il les accueille à coups d'hennissements diablement enjoués. Amazing Kids, pur-sang de cinq ans né en Nouvelle-Zélande, fils de l'utile étalon Falkirk que les bonnes perf' au plus haut niveau ont fuit comme la peste lors de sa carrière de sprinteur, a remporté ce week-end sur la courte distance d'un kilomètre le Bauhinia Sprint Trophy. Habitué de la piste de Sha Tin, comme tous ses adversaires, il a été si efficace dernièrement face à des champions de la trempe de Not Listenin'tome, Amber Sky, ou encore Peniaphobia, premier du LONGINES Hong Kong Sprint 2015, remportant ce groupe 3 handicap par un peu plus d'une longueur tout en refaisant un net retard en quelques belles foulées, qu'il a donné des envies de nouveauté à son entraîneur John Size. Découvrir Meydan, son sprint, la ligne droite de l'Al Quoz Sprint, le plus haut niveau à mille lieux de ses habitudes : voyager et rêver de gloire à l'international. Invaincu en deux tentatives sur 1000 mètres au niveau groupe 3, guidé par João Moreira qui s'imposait déjà dans le sprint dubaïote sous la selle de Amber Sky il y a de cela quelques éditions, Amazing Kids sera donc un premier essai, une première aventure à suivre le 25 mars lors du meeting de la World Cup. Il devrait par la suite prendre part au Chairman's Sprint Prize début mai, chez lui à Sha Tin.