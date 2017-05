IRE : Churchill, fougueuse jeunesse !

Avec Churchill, nulle esquisse discrète au crayon à papier, nulle aisée course de rentrée. Vaincu pour ses premiers pas en compétition il y a de cela un an sur cette même piste de Curragh qui aujourd'hui fut honorée de l'appui de ses fers, invaincu depuis. Capable, peu importent caprices ou caresses du ciel, lauréat des grandes épreuves destinées aux pur-sang mineurs, à savoir les Vincent O'Brien National et les Dewhurst Stakes au terme d'une première saison rythmée de six défis, le voilà d'ores et déjà parmi les plus considérés. L'animal, naturellement dirigé sur le Mile des Guinées cette année, s'est plutôt bien sorti des challenges qui lui ont été imposés. Au palmarès de l'épreuve britannique au premier samedi de ce mois de mai, d'une longueur huitième souvenir du légendaire Aidan O'Brien et de Coolmore qui composent son équipe, Churchill remporte en cet ultime samedi du cinquième mois l'équivalent irlandais, Ryan Moore fidèle camarade de festivité.

Malgré l'éclatement des nuages, et la terre baveuse souillant les brins préalablement fiers et peignés, le fils de Galileo fit démonstration, victoire remarquée. Respectueux, mais tout de même animé par son indéniable talent, Thunder Snow prête son nom au premier des placés que le book des Guinées va immanquablement occulter. Étrillé par deux longueurs et demi, le bleu partenaire de Christophe Soumillon, vainqueur de l'UAE derby cette année, doué aussi bien sur le dirt que la pelouse, auteur d'inoubliables cabrioles aussitôt le départ du derby du Kentucky donné, rassure. Irishcorrespondent est troisième.



Prochaine sortie annoncée pour cette nouvelle incarnation chevaline de l'Histoire, les St James's Palace Stakes. Sur la piste d'Ascot, arène mythique qui accueillait sa première victoire l'an passé, sur le tracé confortant des 1600 mètres, Churchill poursuivra la route tracée, récente et encore peu estompée de Gleneagles. Rendez-vous au 20 juin, mardi du plus beau des meetings.