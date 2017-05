IRE : Minding salue Naas pour son retour

Tant de talent dans un petit être si timide. Minding, lauréate à deux ans des Moyglare Stud et du Dubai Fillies'Mile, l'an dernier des classiques Guinées et Oaks, des Nassau comme des Pretty Polly, et enfin du réputé et mixte Queen Elizabeth II, s'éclaircira la gorge en petit comité ce lundi 1er mai sur l'hippodrome de Naas.

Les Mooresbridge Stakes, épreuve qui accueille ses premiers pas de vieille demoiselle, chasse gardée de son mentor O'Brien, disputée jusque l'an passé au Curragh et remportée il y a douze mois par Madame Found, grande dame d'un Arc nouveau, d'un Arc record, distribuera également ses précieuses secondes aux autres rentrants Johannes Vermeer, premier fin 2015 de notre Critérium International, pas davantage usé depuis, et au désormais orphelin de père Moonlight Magic qui rêve de progrès.

Brendan Brackan, vainqueur de sa rentrée ici même sur plus court - les Mooresbridge se répétant sur deux kilomètres - et Jaqen H'Ghar, jamais plus ambitieux qu'un cheval de Handicap, ne devraient pas figurer face à de tels acteurs.



À quelques mille kilomètres de là, exposés à la scène du monde entier, quelques effrontés s'affronteront dans le Ganay. Point de timidité à Saint-Cloud. Peu de public, aussi, pour le coup.