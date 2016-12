JAP : Kitasan Black, élu du peuple !

Voilà dix ans que la Japan Cup et l'Arima Kinen n'ont pas partagé le même vainqueur. En 2006, alors âgé de quatre ans, le réputé et adulé Deep Impact, désormais légende vivante au haras, remportait les deux épreuves sous la selle du non moins célèbre Yutaka Take. Fils de Black Tide, Kitasan Black est lui aussi un héritier de Sunday Silence. Mené des mêmes mains de maître que ne le fut l'ogre à la robe sombre, il vient de vaincre avec aisance ceux qui le défieront de nouveau ce dimanche à Nakayama. Parmi ses victimes de la Japan Cup : Sounds of Earth, Cheval Grand et Gold Actor. Nul champion ne l'approchait alors à moins de deux longueurs et demie.

Néanmoins, parmi les nombreux candidats au Grand Prix de Nakayama figure une belle poignée de fils et de fille de la légende Deep Impact pré-cité. Tous rêvent de satisfaire leur père, comme le fit la mémorable Gentildonna il y a de cela deux éditions. Ils se nomment Mikki Queen, Satono Diamond, Satono Noblesse, Denim and Ruby et Marialite. Cinq pur-sang, près d'un tiers du peloton issu des foulées ravageuses du crack de la première décennie de ce nouveau millénaire.



Troisième de cette même épreuve l'an dernier, alors âgé de trois ans, notre sujet restait sur un succès sur trois kilomètres dans le Kikuka Sho, l'équivalent à nos St. Léger européens. Depuis, il est arrivé à la première place du Tenno Sho printanier, et reste sur deux succès.

Kitasan Black, champion des 2400 mètres de Tokyo, élu du peuple, sera-t-il digne de ses fans ? Réponse dimanche !