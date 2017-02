L'ex-Française Rymska prend du grade à Gulfstream Park !

Du label groupe 3 retrouvé depuis la saison 2015 seulement et disputés sur la pelouse de Gulfstream Park, les Sweetest Chant Stakes demandaient ce soir aux neuf pouliches engagées 1600 mètres de foulées sérieuses en retour d'un prix de cent milles dollars. Mais le véritable défi pour la demoiselle Rymska, fille de Le Havre, résidait dans un record, ce défi de poursuivre la moisson de succès incroyable établie depuis 2012 par son professeur Chad Brown. Succéder à Dayatthespa, elle-même inactive à deux ans dans le Juvenile Fillies Turf avant de devenir championne reconnue du Filly and Mare Turf. Faire mieux que Premier Steps, Ready to Act, Consumer Credit et Pricedtoperfection, celles qui ont fait entrer le professionnel dans l'histoire de cette épreuve sans influence notable.



Entraînée à Chantilly par Pia Brandt qui connaissait une formidable année 2016 grâce aux superbes succès de Mont Ormel dans le Grand Prix de Paris disputé à Saint-Cloud, Camprock dans le Pénélope, Marypop dans le Allez France et Silver Step en Italie, la brunette Rymska débutait à Clairefontaine par une troisième place avant de remporter dès sa sortie suivante à Deauville le rapide et estival Prix de Falaise. Dernière compétition française et dernier succès sur notre sol, le Critérium de l'Ouest, sponsorisé par le haras de son illustre père, lui a souri et l'a propulsée jusqu'à Belmont Park où elle se plaçait à la deuxième place des Miss Grillo Stakes, sa première tentative à bon niveau et ses au revoir à une équipe qui avait vu en elle une formidable pouliche de course.

Pensionnaire depuis de l'écurie de Chad Brown habituée des exportations européennes, Rymska s'est placée cinquième du Breeders'Cup Juvenile Fillies Turf et effectuait son retour à la compétition ce samedi soir. Victorieuse par trois quarts d'une longueur ce soir, la pouliche née en France a réalisé une époustouflante remontée pour régler sur le final ses adversaires Compelled et Fifty Five.



Espérons un grand avenir à cette pouliche talentueuse à la robe presque noire !