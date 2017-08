USA : Gun Runner garde un souvenir de ses victimes !

Stupeur dans l'arène de Saratoga, État de New York. L'on connaissait le partenaire de Florent Geroux éternel challengeur des idoles Nyquist et Arrogate, champion de Churchill Downs, seul au monde à l'issue du Stephen Foster Handicap, tout aussi nu d'adversité dans la ligne droite juste disputée. Magnifique fils de Candy Ride à la robe de papi Giant's. Plus belle réussite de l'écurie Steven Asmussen cette saison. Nous voilà troublés brusquement.

Il a eu beau fuir ses victimes, de cinq longueurs immenses et de foulées intenses. Les doigts de pieds éventant le sable ricain, cocktail bien en main. La vérité aujourd'hui immortalisée.

Sur les clichés du succès, dissimulé dans le crin épais, le méfais emmêlé scintillait. Le trophée du bourreau, le fer bijou subtilisé à l'aîné, au tout aussi Giant's, à l'arrivé dernier Cautious Giant, soudainement sur trois pieds soutenus, et la fourchette à l'air.

L'image anime les réseaux sociaux. Et fait sourire, pour une fois. Bravo les gars !