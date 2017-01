USA : Nuée de pégases imminente !

D'ici quelques minutes, le nez d'un pur-sang, le nez, le nez seulement, vaudra douze millions de dollars. Le souffle équin le plus cher de la planète, l'ultime foulée la plus désirée des hommes, la plus intense d'un cavalier, mais un effort que le quadrupède vainqueur encore inconnu à cette minute aurait fourni pour une caresse, un regard tendre ou un box frais et abondamment paillé. Qu'ils s'appellent California Chrome ou Arrogate, cracks honorés aux Eclipse Awards et sur la piste, ou qu'ils soient capitonnés dans la vieille malle des outsiders ou le coffre cruel des anonymes, pas un des douze pur-sang ne mériterait davantage que son prochain le titre de pégase. C'est une nuée d'équidés qui s'apprête à prendre son envol au dessus de Gulfstream Park.

Certes, il faudra compter sur nos deux cracks, acteurs déjà de nos printanières émotions.

Mais le battement d'ailes ultime pourrait être d'un autre. Qui a dit que la Pegasus Invitational serait à coup sûr dénuée de surprises ?

Jouons la surprise, honorons les guerriers. Si de duel il n'était plus question, quel serait notre roi Pégase ?

Serait-ce l'aîné et vieux Prayer for Relief, dont le souffle n'a plus été premier depuis trois saisons ?

Les tout jeunes Neolithic ou Semper Fortis, quatre ans seulement, le premier invaincu sur cette piste, le second vierge de tout action envers celle-ci ?

Pourquoi pas War Story, digne compétiteur, War Envoy, grand voyageur, Breaking Lucky, dont la forme est prouvée à cette heure ?



Chromies et Arrogate ne sont pas les seuls pur-sang à avoir porté leur masse au plus haut niveau. Eragon, crack argentin, Noble Bird, Keen Ice et Shaman Ghost, américains, ont eu leur(s) heure(s) de gloire. Ce soir, ils rêvent d'une heure divine. Décollage imminent !