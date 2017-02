USA : Tepin victime de coliques bénignes

Aussitôt l'on annonçait avec joie son retour, aussitôt l'on devait écrire son momentané retrait. Quelle fin de semaine déconcertante pour l'écurie classique de Mark Casse ! Tandis que son élégant poulain Classic Empire, fraîchement adoubé du titre de meilleur deux ans de la révolue saison 2016, décevait à Gulfstream Park pour sa rentrée, son aînée honorée elle aussi lors de la dernière cérémonie des Eclipse Awards provoquait le report de sa réapparition officielle, son système digestif faisant quelque peu des siennes ce dimanche.

Pas de double titre unique dans le groupe 3 Lambholm South Endeavour Stakes qu'elle remportait hauts les naseaux l'an dernier, mais un retour envisagé le 4 mars prochain dans le Canadian Turf Handicap dont son partenaire Julien Leparoux détient la clef depuis la dernière édition qu'il remportait les mollets serrés contre les flancs de Heart to Heart. Disputée sur le Mile de Gulfstream Park, et sa pelouse naturellement, cette épreuve de groupe 3 détient en son palmarès récent une note amusante : depuis l'an 2000 soit dix-sept éditions disputées à ce jour, treize au total, et notamment les six dernières furent remportées par un jockey dont le prénom débute par la lettre J. Julien Leparoux, soit, par deux fois vainqueurs, espérons fervent protecteur de son titre le mois prochain, mais aussi Joel Rosario, Javier Castellano, Joe Bravo, John Velazquez, Jose Velez et Jose Santos figurent au récent palmarès de ce groupe américain.

Prévue pour le Dubai Turf fin mars, Tepin n'est plus si assurée du voyage, mais son entourage parle encore de Royal Ascot, piste verte digne des plus beaux galops de pur-sang depuis la naissance de ceux-ci et digne de ses foulées qui la portaient en tête des Queen Anne l'an passé. Peu nous importe en réalité le programme futur et encore mis en suspens de la grande dame du turf américain. Sa santé, déclarée solide, son mental, assuré joyeux ces dernières heures, voilà nos principales préoccupations. À bientôt Tepin !