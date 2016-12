Nairo Quintana fera le Giro avant le Tour de France

Tour d'Italie ou Tour de France ? Le dilemme se pose à chaque coureur de Grand Tour et plus encore en 2017, avec une 100e édition du Giro qui s'annonce historique. Mais le mois de juillet continue d'attirer les plus ambitieux... et Nairo Quintana (Movistar), qui n'abandonnera pas de sitôt son "sueño amarillo", a donc choisi de s'aligner sur les deux premières courses de trois semaines de la saison à venir.

"L'objectif c'est le Tour", a expliqué le grimpeur colombien dans un entretien au journal El Tiempo. "On va s'attaquer au Giro avec beaucoup d'ambition, de détermination, et une grande équipe, pour voir ce que l'on peut faire. On espère le remporter mais on est concentré sur le Tour plus que tout."

Premier Colombien vainqueur du Tour d'Italie, en 2014, Quintana a couru les Tours de France et d'Espagne ces deux dernières saisons, sans parvenir à prendre le meilleur sur Chris Froome. Sur les routes du Giro, il devra également faire face à une concurrence affirmée : Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Tejay van Garderen ou encore Mikel Landa ont déjà annoncé leur intention de prendre le départ en Sardaigne.

Depuis Marco Pantani, vainqueur du Giro et du Tour en 1998, aucun vainqueur du Tour ne s'était aligné sur les routes du Giro lors du mois de mai précédant son succès. Mais dans l'entourage de Quintana, on semble persuadé que le Colombien a besoin de plus de jorus de compétition dans les pattes pour mieux répondre aux défis de juillet.