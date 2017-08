Griebel déjà en mode course avant la manche tchèque de l’ERC Junior U28

Marijan Griebel est déjà en “mode course” avant le Barum Czech Rally Zlín, où il reprendra sa poursuite du volant de ses rêves offert en récompense au pilote titré dans son championnat.

Griebel mène ce Championnat FIA ERC Junior Under 28 après quatre manches et recevra en effet le volant d'une World Rally Car, pour une manche européenne du championnat du monde 2018, s'il parvient à rester au sommet du classement jusqu'au terme de la saison.

L'Allemand débutera le Barum Czech Rally Zlín, vendredi, sur la lancée d'une impressionnante démonstration de sa part sur sa manche nationale en championnat du monde la semaine dernière, et ses espoirs de nouveau bon résultat sont élevés.

“Passer directement du Rallye d'Allemagne à Zlín est très positif pour la confiance car il est toujours bon de courir, alors bien sûr, je serai en mode course et prêt à me battre”, dit le pilote du Baumschlager Rallye & Racing. “Ce sera dur à Zlín avec tellement de voitures R5 et beaucoup de bons pilotes. Mais comme toute la saison, je vais me concentrer sur le titre ERC Junior Under 28. J'ai eu trois bons résultats pour l'instant, donc mon objectif est d'en enchaîner un quatrième en République tchèque.”

Sur sa prestation au Rallye d'Allemagne (photo), Griebel ajoute : “Le résultat a été décevant pour moi. J'étais cinquième à la fin du premier jour mais j'ai eu une crevaison et je suis sorti dans un fossé le lendemain, donc je n'avais plus aucune chance.”