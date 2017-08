Habaj satisfait après sa manche ERC à domicile

Łukasz Habaj était un homme heureux après avoir rallié l'arrivée de sa manche à domicile du FIA European Rally Championship en Pologne le week-end dernier.

Habaj s'est classé septième du général sur le Rally Rzeszow au volant de sa toute nouvelle Ford Fiesta R5 préparée par l'équipe Rallytechnology, mettant fin à une série d'abandons.



"Vous n'avez pas idée de à quel point je suis heureux d'être là",a confié Habaj à Julian Porter de l'ERC Radio à l'issue de la spéciale finale du Rally Rzeszow."C'est le premier rallye que je finis sans avoir rencontré de problème depuis deux ans. Le rythme d'hier [vendredi] n'était peut-être pas excellent mais c'était un rallye extrêmement difficile avec des températures élevées et des endroits piégeux. La voiture était en parfait état et j'ai un bien meilleur feeling. Je fais des progrès et j'ai hâte de disputer la prochaine manche. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu."



Habaj a prévu de faire sa prochaine sortie en ERC à l'occasion du Barum Czech Rally du 25 au 27 août.