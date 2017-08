Le champion ERC Kajto a la pression, et pour plus d’une raison

La pression sera clairement sur Kajetan Kajetanowicz quand le Barum Czech Rally Zlín accueillera le prochain chapitre de la lutte très serrée en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, cette semaine.

Non seulement le pilote du LOTOS Rally Team est en lice pour établir un nouveau record de trois titres consécutifs en ERC, mais il et aussi préparé pour les températures ambiantes élevées, atteignant les 31°C, qui seront la toile de fond de ce spectaculaire rallye asphalte du 25 au 27 août.

“Il semble qu'après un chaud Rzeszow, des conditions similaires nous attendent au Barum Czech Rally Zlín”, dit Kajetanowicz, dont l'avance au championnat sur Bruno Magalhães est de 13 points après cinq manches. “L'atmosphère va être surchauffée non seulement en raison des températures affichées sur le thermomètre, mais aussi car il y a toujours d'immenses foules de fans polonais qui se rendent en République tchèque, renforçant les émotions avec leur vigoureux soutien.”

“En tant que leaders du championnat, nous courrons avec le numéro 1 sur notre voiture et cette position procure une motivation supplémentaire, pour travailler encore plus dur, à tout le LOTOS Rally Team.”

“Les rallyes courus pour l'instant cette saison ont montré combien il est difficile de grimper si haut et à quel point la compétition est serrée. La saison entre dans sa phase finale et cruciale. Je pense qu'avec le soutien de nos partenaires et de nos fans, nous sommes en mesure de très bien faire.”