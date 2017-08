Suárez attend d’autres bonnes choses en ERC

José Suárez dit avoir le “package parfait” pour réussir dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28, après son premier podium obtenu en Pologne.

Le pilote de la Peugeot Rally Academy s'est classé troisième de la catégorie au Rally Rzeszow, derrière Marijan Griebel, vainqueur, et Sylvain Michel, mettant fin à une série de résultats décevants.

“Nous sommes très contents d'avoir fini sur le podium en Pologne et d'avoir enregistré un autre bon résultat pour Peugeot Sport”, dit l'Espagnol. “C'était très important pour notre confiance de montrer que nous avons la vitesse pour jouer la victoire. Nous espérons faire encore mieux au Barum. Nous avons montré que nous sommes compétitifs, et la voiture est fiable, donc nous avons maintenant le package parfait pour obtenir un bon résultat. J'adore les rallyes rapides, donc je suis sûr que je vais beaucoup apprécier le Barum. Je pense que l'asphalte est le terrain où je peux être plus performant.”

Le Barum Czech Rally Zlín se déroule du 25 au 27 août. Suárez, copiloté par son compatriote Cándido Carrera, fera ses débuts sur cette épreuve 100% asphalte.