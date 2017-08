Wagner prend le positif après ses débuts en ERC Junior

Simon Wagner a beaucoup appris lors de ses débuts en ERC Junior Under 27, même si un problème technique l'a empêché de rallier l'arrivée en Pologne.

Wagner a été contraint à l'abandon lors du Rally Rzeszow lorsqu'il a été stoppé suite à une perte de puissance alors qu'il coupait la corde à un virage.



Après coup, l'Autrichien, qui avait impressionné avant son retrait, a expliqué :"Nous avons eu un problème technique et perdu de la puissance, c'est comme ça. Avant cela, j'étais assez satisfait pour ma première fois en ERC Junior et ma première fois en Pologne et les temps en spéciales n'étaient pas mauvais. J'aime vraiment les spéciales ici, et nous avons beaucoup appris bien évidemment."