Leipzig va devoir "recruter" pour jouer la C1 assure Ralf Rangnick

"Si nous jouons la Ligue des champions, il faudra renforcer l'effectif", a-t-il dit juste avant la victoire du RB à Berlin, qui lui assure un accès direct à la phase de poule de la prestigieuse compétition européenne.

"Je ne sais pas si trois ou quatre nouvelles recrues suffiront, ce sera peut-être cinq ou six, nous avons besoin de plus de qualité disponible", assure Rangnick.

Cette saison, le RB a réussi l'exploit, pour sa première année parmi l'élite, de lutter au coude à coude en tête avec le Bayern Munich jusqu'en décembre, et de s'accrocher à sa deuxième place ensuite. Mais le club, à l'effectif plus réduit que ceux de Dortmund ou Munich, avait été éliminé au premier tour de la coupe d'Allemagne, et n'avait pas de compétition européenne à jouer.

"Personne n'aurait pu imaginer que nous jouions une saison comme celle-là et que nous marquions autant de points", s'est félicité Ralf Rangnick, dont l'équipe compte 66 points après 32 journées. "En début de saison, nous avions juste dit que nous voulions une saison sans problème. Et c'est ce que nous avons eu depuis la première journée. Nous en sommes heureux."