Community Shield - Lacazette : "C'est bien pour un début mais il ne faut pas s'arrêter à ce titre"

Alexandre Lacazette n'a certes pas marqué, mais cela ne l'a pas empêché d'apprécier ce premier succès en match officiel avec Arsenal. "C'est bien (pour un début, NDLR). Après, il ne faut pas s'arrêter à une victoire dans le Community Shield", a jugé l'ancien Lyonnais, recruté cet été pour 53 millions d'euros (plus 7 de bonus).

Aligné à la pointe de l'attaque des Gunners et épaulé par Iwobi à gauche et Welbeck à droite, Lacazette est passé tout près d'ouvrir son compteur personnel, mais sa frappe enroulée du droit, au terme d'une jolie contre-attaque, a heurté le poteau de Courtois à la 22e minute.

"J'espérais le poteau rentrant", a réagi le joueur âgé de 26 ans auteur de 28 buts en Ligue 1 la saison passée. "Aujourd'hui ce n'est pas rentré, mais dans l'avenir, ça va rentrer. Il n'y pas de soucis. Il faut continuer à travailler et j'espère que dans le prochain match, ce sera dedans."

"Lacazette est de plus en plus fort" a jugé son entraîneur Arsène Wenger après le match. "Il doit encore s'adapter à l'intensité du jeu, mais il a eu une bonne première période. Je crois que globalement, il a fait un match intéressant."

Vidéo - Wenger : "Lacazette est de plus en plus fort" 00:25

"Ici, c'est vraiment 'box to box', donc il faut vraiment que je m'habitue. Mais je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là, au fur et à mesure, cela va venir", a ensuite commenté l'attaquant aux 11 sélections en équipe de France.

Giroud en forme et "bien dans sa tête"

Olivier Giroud, entré à la place de son compatriote à la 66e minute, a affirmé de son côté son intention de rester au club, malgré le recrutement de l'ancien Lyonnais. "Je me sens très bien dans ma peau, dans ma tête, c'est le plus important. Je suis un joueur d'Arsenal encore sous contrat, encore un ou deux ans. Je suis concentré sur l'équipe et sur ce que j'ai à faire quand le coach fait appel à moi", a déclaré l'attaquant, auteur du dernier tir au but des "Gunners" dimanche.

"Je suis là pour faire douter le coach dans ces décisions et donner le meilleur pour l'équipe avec toujours l'objectif de remporter la Premier League cette année", a continué le joueur titularisé seulement à 11 reprises la saison passée en Premier League. "Je me sens bien physiquement. J'ai pu faire un préparation complète, ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière après l'Euro", a-t-il conclu.

Mi-juillet, à la suite d'un match amical à Sydney, Wenger avait confirmé son intention de conserver Giroud. "J'ai toujours dit (que je voulais qu'il reste), je n'ai jamais changé d'avis sur le sujet", avait insisté l'entraîneur d'Arsenal.