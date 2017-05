Pour Angers ou le PSG, une première quoi qu'il arrive

Le contexte

C'est la troisième fois de la saison que le SCO d'Angers et le Paris Saint Germain s'affrontent. Les deux premiers matchs ont tourné à l'avantage du club de la capitale. Les joueurs d'Unai Emery s'étaient imposés à l'aller au Parc des Princes 2-0 puis sur le même score en avril dernier au stade Raymond-Copa. Mais si ces deux matchs avaient échappé aux coéquipiers de Cheikh Ndoye, ces derniers avant donner du fil à retordre aux Parisiens.

Si Angers atteint la finale de l'épreuve seulement pour la deuxième fois de son histoire (après 1957), le SCO est familier avec la compétition puisqu'il a déjà disputé sept demi-finales. De leur côté, les Parisiens auront à cœur de "sauver" leur saison. Devancés par l'AS Monaco en Ligue 1 et éliminés par le FC Barcelone en C1 au terme d'un match qui est rentré dans l'histoire, les coéquipiers de Thiago Silva se doivent de remporter cette deuxième Coupe nationale de la saison. Même si ça n'effacera pas la déception de leur échec en championnat, cette troisième victoire de suite en Coupe de France permettrait aux Parisiens de vivre une intersaison un peu plus calme.

Une victoire permettrait également aux Parisiens de rentrer dans l'histoire de la compétition et de devenir le premier club à remporter 11 fois la Coupe de France. Mais pour cela, il faudra se défaire d'une vaillante équipe du SCO qui reste sur une très bonne fin de saison en championnat. Les Angevins ont en effet battu l'OGC Nice et Montpellier lors des deux dernières journées de championnat, sur le score de 2-0.

Le joueur à suivre : Edinson Cavani

L'attaquant Uruguayen du PSG aime les finales de Coupe de France. Buteur l'année dernière contre l'Olympique de Marseille à la 57e minute de jeu, c'est lui qui avait offert la victoire à son équipe contre l'AJ Auxerre le 30 mai 2015.

Auteur de 49 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Cavani sera la principale arme offensive des Parisiens samedi au Stade de France.

Edinson Cavani (PSG) soulève le trophée de la Coupe de France édition 2015/2016AFP

Ils ont dit

Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain :

" L'an dernier, c'était une finale difficile parce que c'était contre Marseille, c'était un Clasico, mais cette année, ce sera plus difficile parce qu'on a la responsabilité de gagner. "

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers :

" Les Parisiens sont les grandissimes favoris. On est un club en progression, ils sont parmi les meilleurs d'Europe. "

Trois stats à avoir en tête

11. S'il remporte cette 100e édition de la Coupe de France, Paris deviendrait le club le plus titré dans la compétition avec onze titres.

3. Une victoire parisienne serait la troisième d'affilée dans l'épreuve. Seuls le Red Star (1921-1923) et le LOSC (1946-1948) sont parvenus à enchaîner trois sacres de suite en Coupe de France.

0. De son côté, le SCO d'Angers n'a jamais soulevé le trophée. Les Angevins sont parvenus une seule fois en finale de la compétition. C'était en 1957 et ils avaient été écrasés par Toulouse en finale (6-3).

Notre avis

Sur le papier, ce match s'annonce plus que déséquilibré. Dans les faits aussi finalement. Si le SCO d'Angers devrait proposer du combat et de l'engagement pour faire face aux Parisiens, ça ne devrait pas suffire. Désireux de se racheter de leur saison moyenne, les joueurs d'Emery vont vouloir finir cet exercice sur une bonne note.

Avec une qualité technique largement supérieure à leur adversaire, les joueurs de la capitale devraient, s'ils mettent les ingrédients, soulever une nouvelle fois la Coupe de France.