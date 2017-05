Arsenal remporte la Cup face à Chelsea (2-1) et rend sa saison moins difficile

Arsenal n'a pas raté le dernier chapitre de sa saison en remportant la FA Cup (2-1) face à Chelsea samedi. Avec son 7e succès dans la compétition avec Arsenal, Arsène Wenger est devenu cet après-midi à Wembley l'entraineur le plus sacré dans l'histoire de la compétition devant l'Ecossais George Ramsay victorieux 6 fois avec Aston Villa. Ce succès permet aux Gunners de sauver une saison marquée par une 5e place en Premier League, la première saison hors du Big Four depuis la saison 1995-1996. Le club du Nord de Londres peut même regretter de s'être fait peur alors qu'il aurait pu être à l'abri dès la première période.

Sur une action controversée, Alexis Sanchez avait ouvert le score dès la 5e minute, non sans s'être mis en position en contrant le ballon de la main et en profitant du hors-jeu passif de Aaron Ramsey. Après une longue minute d'hésitation, l'arbitre a finalement accordé le but du Chilien, décidément très à son aise à Wembley (7 buts en 5 titularisations), lançant une vague d'offensives des Gunners.

Gary Cahill a été contraint à un sauvetage sur sa ligne après un ballon piqué de Mesut Özil (16e). Puis un corner s'est conclu par un double poteau consécutif à la tête croisée de Danny Welbeck suivi d'une reprise d'Aaron Ramsey tout surpris de voir le ballon atterrir devant lui (19e). Peu rassurante pour son gardien, la défense de Chelsea a continué à subir des occasions en rafale sans céder lorsque Welbeck a piqué le ballon au-dessus de Thibaut Courtois, sauvé par un tacle de Gary Cahill (30e). Les réactions timides de Diego Costa (28e) et Pedro (39e) invitaient aux fantasmes sur le volume des décibels à la mi-temps dans le vestiaire des joueurs d'Antonio Conte.

L'arbitrage, facteur X de la rencontre

Discret et souvent dominé dans l'entrejeu en première mi-temps, N'Golo Kanté a essayé de montrer la voie à ses partenaires après la pause (49e) d'une frappe bien bloquée par David Ospina. Dans la foulée, le portier colombien a été poussé à une parade sur une frappe croisée de Victor Moses (51e) bien décalé par Victor Moses dos au but. Dans une stratégie plus prudente, Arsenal s'est alors projeté en contre à plusieurs reprises. En bout de course, Hector Bellerin a conclu l'une de ses attaques d'une frappe croisée détournée par Thibaut Courtois auteur d'un beau plongeon sur sa droite (65e).

A force de pousser sans trouver de solutions, Chelsea a flirté avec la limite. Et Victor Moses l'a payé cash avec une expulsion pour deuxième carton jaune suite à une simulation sur un duel avec Alex Oxlade-Chamberlain (68e). Mais en jettant ses dernières forces dans la bataille, les Blues ont égalisé grâce à Diego Costa auteur d'un enchainement amorti de la poitrine-volée devant Per Mertesacker jusqu'alors jamais pris à défaut (76e). De retour dans la course, les Blues n'ont en fait pas vraiment eu le temps d'entrevoir le doublé. Servi dans la surface sur le premier ballon après son entrée en jeu, Olivier Giroud a immédiatement offert le ballon du sacre à Aaron Ramsey dans un remake du but victorieux de la FA Cup 2014 (3-2 face à Hull City). Comme avec la Juve, Antonio Conte se heurte au doublé coupe-championnat pour sa première saison avec les Blues.