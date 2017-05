Aulas "drague" une joueuse sur Twitter... la fédération américaine porte plainte

Le tweet de trop ? Très actif sur Twitter, Jean-Michel Aulas ne manque jamais une occasion de partager sa joie, de pousser des coups de gueule ou de répondre à ses supporters. Mais le président lyonnais se sert également du célèbre réseau social pour inviter des joueuses à rejoindre son équipe féminine, qui a remporté ce lundi son 11e titre de champion de France consécutif, un record, et défiera le PSG le 1er juin prochain à Cardiff en finale de la Ligue des champions.

Dimanche dernier, le président de l'OL s'était ainsi "incrusté" dans une conversation Twitter entre sa star américaine Alex Morgan et sa compatriote Allie Long. "Hello Allie, tout le monde espère vous voir venir à l'OL avec Alex l'année prochaine, pour gagner le titre en France et en Europe", a ainsi tweeté Jean-Michel Aulas, sous un message d'Alex Morgan mettant en avant la dernière performance brillante de sa coéquipière de sélection. Une technique de drague déjà utilisée par le président lyonnais avant la venue d'Alex Morgan entre Rhône et Saône, ainsi qu'en février dernier avec Carli Lloyd, qui évolue à Manchester City.

Seul hic, Allie Long est elle sous contrat avec les Thorns de Portland, une franchise américaine, et son propriétaire n'a que très peu goûté au tweet du président lyonnais : "Plutôt que de courtiser des joueuses sous contrat, agissez avec classe et faîtes venir votre équipe pour voir ce qu'elle vaut face aux Thorns", a ainsi tweeté Merritt Paulson à Jean-Michel Aulas, qui ne lui a pas répondu.

L'histoire aurait pu s'arrêter-là. Sauf que selon Sports Illustrated ou encore ESPN, la fédération américaine de soccer n'a pas apprécié non plus de voir le président lyonnais courtiser publiquement une joueuse sous contrat et a décidé de déposer une plainte auprès de la FIFA pour dénoncer le comportement 2.0 de Jean-Michel Aulas. Ce dernier ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.