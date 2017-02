Atlético-Barça, l'antisèche : Le Barça n'est plus brillant, mais à force de gagner en souffrant...

Le jeu : Pour le jeu, il faudra repasser

Le Barça peut être très satisfait du résultat. Pas du jeu. L'équipe barcelonaise a été à l'image de ses deux buts inscrits à Vicente Calderon : très brouillonne. L'Atlético y est pour quelque chose. Le pressing imposé par les Colchoneros a longtemps coupé la circulation de balle de Barcelone et limité l'influence de Messi. Mais la formation de Diego Simeone, bien que dangereuse sur le jeu direct, a été incapable non seulement de concrétiser sa supériorité en première période, mais aussi de conserver un bloc haut sur le terrain en seconde. L'équipe de Luis Enrique a mieux fini la rencontre. Et à défaut d'avoir du style, elle a su provoquer sa réussite pour aller chercher ce succès à Madrid.

Les joueurs : Ter Stegen a commencé le travail, Messi l'a terminé

Celui qui a tenu le Barça en vie en première période, c'est ter Stegen avec des parades décisives. Et celui qui lui a donné la victoire, c'est Messi sur une action dont il a été à l'origine et à la conclusion. Rafinha a sauvé un match quelconque par un but chanceux, Neymar a été très actif, tandis qu'Umtiti a tenu bon derrière et Mathieu a fait bonne figure. Busquets a en revanche été en grande difficulté, comme Sergi Roberto. A l'Atlético, Godin a régné dans le domaine aérien à l'image de son but. Les déceptions sont surtout en attaque, où Griezmann a fait les mauvais choix sur les actions importantes tandis que Gameiro est resté discret.

Le but de Messi face à l'AtléticoPanoramic

Le facteur X : Les choix de Luis Enrique

Très critiqué, l'entraîneur du Barça est resté droit dans ses bottes. Pas de Rakitic ou de Jordi Alba au coup d'envoi et les titularisations de Jérémy Mathieu et Rafinha dans un schéma en 3-4-3 loin d'être transcendant sur le terrain. En attendant, les choix de Luis Enrique ont été payants. Parce que Rafinha a ouvert la voie du succès barcelonais et que, quelle que soit la manière, une victoire à Vicente Calderon reste une très grande performance. Même si elle a été acquise avec beaucoup de réussite, à l'image des deux buts catalans marqués sur des actions confuses.

Luis Enrique face à l'AtléticoPanoramic

La stat : 27

Messi, c'est bien le cauchemar de l'Atlético. Son but victorieux a d'ailleurs probablement mis un terme aux derniers espoirs rojiblancos de remporter le titre cette saison. C'est loin d'être le premier qu'il inscrit face aux Colchoneros. Toutes compétitions confondues, la Pulga en est à… 27 réalisations (dont 22 en Liga) face à la formation madrilène, l'adversaire face auquel il est le plus prolifique. Vicente Calderon est d’ailleurs le stade où il a le plus souvent trouvé les filets (13) à l'exception du Camp Nou, évidemment.

Le tweet qui va calmer les détracteurs de Luis Enrique

La décla : Luis Suarez (attaquant du FC Barcelone)

" Pour toute l'équipe, la moindre défaite fait mal, surtout de la manière dont cela s'est passé à Paris. Mais nous savions que nous avions une belle occasion de redresser les choses ici au Calderon. "

La question : Le Barça peut-il vraiment viser le titre en jouant comme ça ?

Ce Barça est paradoxal. Il n'est absolument pas flamboyant dans le jeu et c'est un constat récurrent cette saison. Il est encore plus net ces derniers temps. Les critiques pleuvent sur Luis Enrique depuis la déroute subie à Paris (4-0), la victoire de la semaine passée à Leganés (2-1) a été acquise sous les sifflets du public du Camp Nou et celle remportée à Vicente Calderon est franchement chanceuse, tant l'Atlético a été, comme en Coupe du Roi, globalement supérieur dans le jeu.

Le paradoxe, c'est que ce Barça a quand même gagné 10 de ses 13 derniers matches et qu'il pointe, en attendant le déplacement du Real Madrid à Villarreal, en tête du classement de la Liga. Ses chances de remporter le titre sont plus que jamais intactes malgré son incapacité à retrouver ce style de jeu qui faisait tant sa force les saisons précédentes. Et son calendrier n'est pas des plus défavorables même si l'équipe de Luis Enrique devra se déplacer à Santiago-Bernabeu le 23 mars prochain lors d'un Clasico qui s'annonce décisif pour le titre.

C'est un autre Barça, même si Messi reste invariablement son homme providentiel. Il ne régale plus grand monde, il ne fait plus la différence sur sa qualité de jeu… Mais il sait souffrir pour gagner et ça le rend finalement plus dangereux. Cette victoire à Vicente Calderon illustre parfaitement ce phénomène. Et donnerait même un espoir supplémentaire au club catalan, tant il semble sous-performer dans le jeu en ce moment. Sans que cela lui soit préjudiciable dans les résultats. Pour ça, il a toutes les raisons de croire en ses chances de remporter le titre en fin de saison.